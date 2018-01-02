МИД Пакистана ответил на слова Трампа о финансовой помощи стране

В свою очередь, Хаваджа Асиф, занимающий пост руководителя МИД Пакистана объявил, об отсутствии желания последующего сотрудничества с США, выразив отказ в проведении переговоров о финансовой помощи от американских политиков. Об этом передает канал Geo TV.

Согласно сведениям издания, внешнеполитическое ведомство вызвало посла, чтобы выразить протест в связи с «необоснованными обвинениями» господина Трампа. Он подчеркнул, что такого больше не будет.

«Мы уже сообщили США, что не будем делать больше, поэтому объявление Трампа. не имеет никакого значения… Пакистан готов публично предоставить детальные данные о полученной от США помощи», — объявил министр.

В ответ руководитель МИД Пакистана Ходжа Мохаммед Асиф проинформировал, что США должны привести к ответственности собственных людей за неудачи в Афганистане, информирует GeoTV. Поэтому объявление Трампа. не имеет никакого значения… Также Асиф подчеркнул, что Пакистан готов публично предоставить детальные сведения о полученной помощи.