МВД: Акции в честь Степана Бандеры в государстве Украина прошли без инцидентов

Марши в честь дня рождения украинского политического деятеля Степана Бандеры будут охранять практически две тысячи правоохранителей.

Марши националистов в день рождения Бандеры в государстве Украина будут охранять практически две тысячи правоохранителей.

«В 21 регионе государства было проведено 57 массовых мероприятий, в которых приняли участие не менее 6,5 тыс. человек», — объявил Яровой. 1 января шествия прошли по всей стране. В общем к годовщине дня рождения Бандеры прошло 57 мероприятий. «К охране публичной безопасности было привлечено практически 1,3 тыс. полицейских и не менее 730 военнослужащих Нацгвардии», — говорится в заявлении Департамента коммуникации МВД Украины, обнародованном в начале рабочей недели вечером. Участие в них приняли 6,5 тыс. лиц.

Об этом информирует pr-служба Министерства внутренних дел.

«Во время акции работали группы „полиции диалога“».

«Конфликтов и столкновений зафиксировано не было», — констатировали в МВД.