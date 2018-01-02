На Донетчине полиция объявила о подозрении 10 боевикам за неделю

В Донецкой области за прошедшую неделю полиция объявила о подозрении 10 боевикам.

Пресс-служба областной полиции сообщает, что среди задержанных есть командир танка «армии ДНР», представитель «казачьего» бандформирования и пособник боевиков, участвовааший в захвате предприятий в Бахмуте.

В полиции добавили, что большинство из них были обнаружены в Славянске, Константиновке, Бахмуте, Торецке.

Кроме того, двое являются жителями оккупированных Донецка и Макеевки, они были задержаны во время проверки на КПВВ при попытке пересечения линии разграничения.

На данный момент полиция проверяет криминальное прошлое каждого из бывших участников «ДНР».

В полиции добавили: «Всем 10 боевикам объявлено о подозрении по ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса (создание не предусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности)».