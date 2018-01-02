Националисты провели в столицы Украины факельное шествие в честь дня рождения Бандеры

Акция, приуроченная к 109-летию со дня рождения лидера Организации украинских националистов Степана Бандеры, проходит мирно.

Памятное шествие прошло в центре столицы страны Украина под девизом «За славу героев, за будущее детей!» Шествие можно наблюдать на центральных дорогах украинской столицы.

Шествие началось с проезжей части улицы Владимирской, на которой участники марша перекрыли 4 полосы.

По имеющимся достоверным данным украинской милиции, которая охраняла мероприятие радикалов, на Марш бандеровцев собралось от 600 до тысячи человек. Выступающие вспомнили погибшую на Майдане «сотню», а кроме этого сообщили, что украинские националисты «следят за каждым шагом власти». Об этом 1 января информирует pr-служба государственной милиции.

Участники шествия потушили факелы на конечной точке марша около монумента Тарасу Шевченко.

Ход стартовал от парка им. Шевченко и закончился вече на Майдане Независимости.

За порядком во время марша наблюдали около ста полицейских. Участники марша идут с государственными и красно-черными флагами в руках, с флагами партии «Свобода».