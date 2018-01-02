Наемник «ДНР» намерен истребить «порядка миллиона бандеровцев»

Боевики «ДНР» крайне возмущены факельными шествиями прошедшие в Украине в честь дня рождения лидера украинских националистов Степана Бандеры.

Так, в ответ на публикацию популярного российского блогера Ильи Варламова о факельных шествиях российский наемник «ДНР» Александр Аверин сообщил о планах убийства около миллиона украинцев из тех, кто «в 2018 году радуется Бандере».

Данное заявление сильно возмутило пользователей соцсетяй, которые разместили массовые жалобы в администрацию соцсети Twitter за пропаганду убийств и фашистких идей.

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