На Украине загорелся поезд, следовавший в Киев

Ночью 2 января на Украине задымился скоростной поезд, следовавший из Запорожья в Киев, пассажиров пришлось пересаживать в другой состав.

О ЧП сообщает пресс-службы «Укрзализныци» (железных дорог), уточняя, что резервный состав прибывает в столицу с опозданием на 5 часов.

«На подъезде скоростного поезда до станции Новогупаловка был обнаружен запах дыма в подвагонном оборудовании (тяговом двигателе вагона № 1).

Силами локомотивной, поездной бригады и сопровождающего представителя ПАО „КВСЗ” было ликвидировано задымление, однако продолжить рейс электропоезд не смог», — говорится в сообщении ж/д ведомства «незалежной».

Пассажиры злополучного состава были доставлены вспомогательным подвижным составом на станцию Пятихатки, где их пересадили на резервный поезд.

В итоге время задержки поезда составило около пяти часов, пассажиров аварийного состава ожидали в Киеве к 12:20 (мск).