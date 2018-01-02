Новогодний Голубой Огонек 2018 - Праздничный концерт (31.12.2017)

Добавлено: 02 янв 2018 в 13:21 ,

Новогодний Голубой Огонек-2018. Праздничный концерт последний выпуск 31 декабря. Создатели шоу и авторы сценария подготовили много сюрпризов. Самые яркие звезды российской эстрады предстанут перед телезрителями в необычных образах и выступят неожиданными дуэтами. Лев Лещенко и Диана Ди споют о зиме красиво! Ведь в качестве декорации на сцене – необычайной величины волшебный снежный шар, в котором играют дети. Полина Гагарина и Валерия свои дуэтом убеждают Иосифа Кобзона в том, что он настоящий король. Новый год – семейный праздник. Поэтому Филипп Киркоров сегодня выступает в компании своих детей – они споют песенку о веселых бабушках, которые не только сидят на лавочке, но и любят танцевать. Ведущие: Андрей Малахов и Кристина Орбакайте, Николай Басков и Нонна Гришаева, Юрий Гальцев и Наталья Медведева.



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