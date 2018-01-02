Новогодний забег «Побегай 1 января» состоялся в Ростове

В парке имени Горького в Ростове-на-Дону состоялся традиционный новогодний забег «Begin: Побегай 1 января», сообщается в заявлении гродской администрации.

Маршрут пролегал по Пушкинской до проспекта Театрального и обратно до Публичной библиотеки. Кто сумел побороть себя, кто выбирает здоровый стиль жизни, — обратился к собравшимся градоначальник. Ростов стал первым городом в Российской Федерации, достигшим такой цифры участников после новогодней ночи. В 11.00 участники забега собрались в парке имени М. Горького, чтобы победить 4-километровую дистанцию.

Практически две тысячи человек приняли участие в новогоднем забеге 1 января.

В рамках традиционного забега в 2015 г. новшеством стала акция «Секретный дедушка Мороз». Это рождественско-новогодняя традиция существует во многих государствах мира (США, Великобритания, Ирландия, Канада, Австралия).

Старт мероприятию дал руководитель администрации Ростова Виталий Кушнарев. Каждый участник сумел анонимно подарить незнакомцу и анонимно получить от незнакомца новогодний подарок.

После забега его участников ждал горячий чай, угощения и развлекательная программа.