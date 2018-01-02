Оренбургские школьники передали новогодние подарки сирийским детям

Участники движения «Юнармия» из Тульской, Псковской и Московской областей, а кроме этого из Казани, Оренбурга и Уфы собрали не менее 10 тонн одежды, обуви, школьных принадлежностей, мягких игрушек и сладостей.

Подарки были собраны в рамках акции «Дети Российской Федерации - детям Сирии», информирует ТАСС.

Военные из Центра по примирению враждующих сторон в Сирии передали сирийским детям новогодние подарки.

Военнослужащие Центра по примирению ежедневно развозят подарки в период новогодних праздников.

«Они (участники „Юнармии“) прислали учебники, продукты питания, в том числе учебники русского языка, так как тут очень популярен российский язык», — сказал уполномоченный Центра по примирению Сергей Серобаба. Дети очень рады подаркам.

Столичные школьники также собрали для детей Сирии новогодние подарки, общий вес которых составил не менее десять тонн. Отметим, среди книжек, переданных сирийцам, были и учебники по русскому языку.

Также подарки сирийским детям собирали в одном из столичных храмов. Так, детям воскресной школы при церкви Иоанна Крестителя Антиохийской православной церкви в Латакии были переданы игрушки и сладости.