Освобожденный ученый Козловский о пытках боевиков: Избиение, ток, подвешивания

Известный украинский религиовед Игорь Козловский сообщил подробности пыток со стороны боевиков над украинскими заложниками.

Так, Козловский добавил: «Это был ужас, произвол и фантасмагория». По его словам, боевики держали его сначала в подвале. Ученый отметил: «Когда меня пытали те (когда я был с мешком на голове) они кричали, что они есть „русский мир“. И это такая мифологема, которую они придумали и никто не знает, что это такое. На шпионаж были только намеки. У них небольшие фантазии — избиения, ток электрический, подвешивали».

По его словам, боевики угрожали пытать его сына прямо у него на глазах во время задержания в квартире в оккупированном Донецке.

Также, Козловский выразил мнение, что Украине необходимо зрелое украинское гражданское общество: «Мы должны с обществом разговаривать там. Как это делать — не знаю, нужно достучаться до каждого, чтобы они тебя услышали. А, чтобы услышали, нужно говорить, в том числе и их языком, и находить точки соприкосновения, без которых нельзя двигаться вперед».

Кроме того, Козловский добавил, что продолжал читать украинские журналы, которые передавали ему родные.

Также, он добавил, что в оккупированном Донбассе люди сейчас практически выживают: «У людей нет работы. И военная служба то, где можно заработать деньги. Там сделано это специально».

При этом Козловский подчеркнул, что в ОРДЛО живет много украинских патриотов: «Много людей проукраинских живет, за ними наблюдают. Пишут эти доносы, также стукачество есть».