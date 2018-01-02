Отряд кораблей Тихоокеанского флота прибыл с визитом в Шанхай

Сегодня отряд кораблей Тихоокеанского флота в составе большого противолодочного корабля «Адмирал Пантелеев» и большого морского танкера «Борис Бутома» с неофициальным визитом прибыл в город Шанхай (КНР).

Российские корабли ошвартовались у причала порта Усун, где прошла торжественная церемония встречи российских моряков. Сегодня же на российском боевом корабле побывали представители командования Военно-морских сил НОАК, а российские моряки нанесли визит вежливости командованию военно-морской базы Китая и в мэрию города Шанхай.

Планами визита предусмотрены посещения российских кораблей китайскими моряками, совместные спортивные соревнования военнослужащих Тихоокеанского флота и ВМС Народно-освободительной армии Китая, а также автобусные экскурсии для личного состава ОБК ТОФ по историческим местам и культурным достопримечательностям города.

Неофициальный визит отряда кораблей ТОФ в Шанхай продлится 4 дня