Пассажиры смогут оплачивать налоговые задолженности прямо в аэропорту

Судебные приставы будут вести круглосуточное дежурство в аэропортах с 29 декабря до 9 января.

В новогодние праздники сотрудники службы в экстренном порядке будут отменять решения об ограничении права выезда за границу неплательщикам, которые на 100% погасили долги до вылета либо прямо в аэропорту.

«В новогодние праздники УФССП по столице предоставит гражданам возможность решить вопросы с ограничением выезда из РФ», — передала Т.Чулкова «Интерфаксу», отметив, что судебные приставы дежурят в столичных аэропортах «Шереметьево», «Домодедово» и «Внуково» дежурят с 29 декабря по 9 января.

В аэропорту Домодедово с сегодняшнего дня работает мобильный кабинет Федеральной службы судебных приставов.

По утверждению служащих ведомства, они будут дежурить в многоэтажном здании аэропорта, чтобы в случае потребности обеспечить оперативное снятие ограничения на выезд за пределы РФ должников, исполнивших обязательство. Вахта началась 29 декабря и завершится 9 января.

Они помогут нижегородцам оплатить долги при помощи сервиса «Банк данных исполнительных производств». Там невыездные свердловчане могут оперативно погасить свои долги перед вылетом. Это можно сделать при помощи сервиса «Банк данных исполнительных производств» на официальном сайте УФССП, через электронные платежные системы либо приложение «ФССП» для мобильных устройств, — поведали в ведомстве.

За 11 месяцев 2017 года в праве выезда за пределы страны ограничены порядка 20 тыс. граждан Воронежской области.