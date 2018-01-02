Первые 500 жителей РФ прошли биометрический контроль на границе с Украинским государством

Сейчас жителей не менее чем семидесяти стран (в том числе РФ) будут на границе подвергать биометрическому мониторингу (в частности, снимать отпечатки пальцев).

Как информирует ТАСС ссылаясь на Госпогранслужбу Украины, процедуру биометрического контроля при въезде на Украинское государство прошли уже около 500 граждан России.

Система биометрического контроля в начале рабочей недели частично заработала на пунктах пропуска на украинской границе. Система будет вводиться поэтапно, на текущий момент биометрический контроль работает частично, уточнил он корреспонденту 112 Украина. По утверждению секретаря, система работала исправно, люди также отнеслись спокойно к таким формальностям. Решение об усилении погранконтроля было принято Советом государственной безопасности и обороны государства Украины 10 июля предыдущего 2017. По утверждению ассистента руководителя Госпогранслужбы Украины Олега Слободяна, «система контроля сработала без сбоев, конфликтных ситуаций либо провокаций также не было». Также, как до этого сообщал «Ъ», украинской стороной запланировано прекращение железнодорожного пассажирского сообщения с Россией.