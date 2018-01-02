Полнолуние 2 января 2018 года: советы и прогнозы астрологов на день для всех знаков Зодиака. В январе 2018 года нас ожидает сразу два полнолуния. Причем первый раз в фазе полнолуния в январе ночное светило будет пребывать уже 2 числа.

Пройдет это полнолуние под знаком Рака. Это говорит о том, что день будет противоречивым и не самым простым. Астрологи советуют сохранять спокойствие, проведите день активно, в компании друзей и близких, устройте выезд на пикник.

Независимо от знака Зодиака, специалисты категорически не рекомендуют в полнолуние 2 января употреблять спиртные напитки. Также нужно проявить бдительность за рулем.

Более конкретные советы и прогнозы астрологов на день полнолуния 2 января 2018 года для каждого знака Зодиака вы найдете в гороскопе.

Удачного дня и красочного полнолуния!