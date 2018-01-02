Порошенко: «В следующем году мы получим летальное оружие из США»

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что в 2018 году Украина получит летальное оборонительное оружие от США.

Так, на своей странице в Твиттер он написал: «В следующем году… мы получим летальное оборонительное оружие из США».

Напомним, агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на американских чиновников сообщило, что администрация президента США Дональда Трампа одобрила план по предоставлению Украине «летального оружия», включая и противотанковые ракеты Javelin. Представитель госдепартамента США Хезер Науэрт заявила, что в США приняли решение о поставках оборонительного вооружения Украине для обеспечения защиты ее территориальной целостности и суверенитета.

Фото: