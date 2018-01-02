Путин поведал о зацепившей его 50 лет назад новости

«Мы жили небогато, однако телевизор у нас был», — сказал Путин и добавил, что его родители «жили от заработной платы до зарплаты, а часто и занимали до зарплаты».

Во время выступления глава государства поведал, что в детстве его семья жила довольно бедно, однако телевизор у них был. Однако телевизор в семье был.

Президент РФ Владимир Путин сегодня принял участие в юбилейном выходе программы «Время» на Первом канале. Однако при этом всей семьей они у телевизора собирались «нечасто».

Он также назвал «яркие спортивные события» и «известную хоккейную серию 1972 года» СССР — Канада. Президент вспомнил, как в конце 60-х годов по телевизору поведали о появлении сверхзвукового самолета Ту-144. Он подчеркнул, что даже его мать болела за сборную СССР.

В качестве образца яркого спортивного события глава государства назвал «известную хоккейную серию 1972 года» РФ - Канада.

Особо на В.Путина произвел впечатление полет сверхзвукового гражданского самолета Ту-144, — сообщает ТАСС. По утверждению В.Путина, это «по сегодняшний день может показаться на первый взгляд какой-то фантастикой». Что касается вообще-то работы с камерой,. для меня всегда было. не могу сказать отвратительно.