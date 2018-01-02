Разведчики США провели полеты над оккупированными территориями Украины

Сегодня американский P-8 Poseidon побывал недалеко от аннексированного Крыма, а беспилотный стратегический разведчик RQ-4A Global Hawk пролетел над всей линией разграничения в зоне АТО.

Утром они поднялись с американской авиабазы Сигонелла на острове Сицилия, при этом Global Hawk пролетел над всей восточной Европой и на румынской границе вошел в воздушное пространство Украины. Там, пройдя от оккупированного Луганска до Мариуполя на высоте около 17 км, повернул правее в сторону Николаева, после чего проинспектировал военные базы и аэродромы в оккупированном Крыму в районе Севастополя.

После этого он дошел до Новороссийска, повернул обратно и поздно вечером совершил посадку на родной авиабазе. Данная миссия продолжалась более 16 часов.

В то же время, базовый патрульный Poseidon также стартовал с Сигонеллы, но ограничился подлетом к Севастополю. Его полет проходил на высоте 8 тыс. м, после чего также вернулся на Сицилию.