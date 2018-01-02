Ростуризм призвал турфирмы предупреждать клиентов о лихорадке Денге в Азии

Ростуризм просит туроператоров проинформировать выезжающих о рисках в областях тропического и субтропического климата.

«Ростуризм просит туроператоров уведомить туристов о эпидемиологической ситуации в областях тропического и субтропического климата», — говорится в заявлении. Ссылаясь на информацию от Роспотребнадзора, они докладывают о существенном повышении случаев заболевания Денге за 10-15 лет.

По имеющейся достоверной информации Роспотребнадзора, за последние 10-15 лет прослеживается существенное повышение заболеваемости этой лихорадкой в Бразилии, Вьетнаме, Индонезии и Таиланде. Cейчас зарегистрирована вспышка лихорадки Денге в Шри-Ланке.

Поэтому рекомендуют всем волгоградским туристам, кто собирается посетить эти страны, заблаговременно узнать у туроператора либо в областном управлении Роспотребнадзора об эпидемиологической ситуации в том либо другом курорте.

При планировании отдыха в государствах с тропическим и субтропическим климатом туристам советуют запрашивать нужную информацию в Роспотребнадзоре и у туроператоров и тщательно соблюдать меры осторожности: избегать общепита и рынков, употреблять воду в фабричной упаковке, использовать репелленты и инсектициды.

Ростуризм отмечает, что в последнее время страны Юго-Восточной Азии пользуются особой популярностью у русских туристов. В прошлом году инфекция добралась до Бразилии.

Лихорадка денге — острое вирусное заболевание. Симптомы заболевания — это высокая температура, тошнота, сыпь, головные и поясничные боли. В РФ регистрируются завозные случаи лихорадки денге, заражение происходило при посещении Таиланда, Вьетнама, Индонезии, Индии, Бангладеш, Гонконга, Мальдивских островов.