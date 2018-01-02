С 1 января Украинцев обязали сортировать мусор

В Украине с 1 января 2018 года должны сортировать мусор, именно так сказано в законе Украины «Об отходах», соответствующие изменения к которому добавили еще в 2012 году.

Кроме того, законом устанавливается запрет на захоронение необработанных бытовых отходов. Крупногабаритные, ремонтные и опасные отходы в составе бытовых должны собираться отдельно от других видов.

В то же время, опасные отходы должны отделяться на этапе сбора или сортировки и передаваться специализированным предприятиям, получившим лицензии на осуществление операций в сфере обращения с опасными отходами.

Кроме того, перевозки бытовых отходов должны осуществляться специально оборудованными транспортными средствами. Помимо этого, предусмотрено, что захоронения бытовых отходов разрешается только на специально оборудованных для этого полигонах/свалках. Сжигание же бытовых отходов разрешается только на энергетические цели с целью получения тепловой и/или электрической энергии.