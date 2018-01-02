С 1 января «Укртелеком» повысил тарифы на стационарную связь

С 1 января 2018 года компания «Укртелеком» повысила тарифы на стационарную связь для своих абонентов.

В пресс-службе компании отметили, что, для абонентов, проживающих в городах, тарифы на стационарную связь выросли на 7,3% (около 5 грн в месяц), при этом для сельских жителей цены выросли на 14,5% (около 8 грн).

Теперь, стоимость тарифа «Домашний Безлимит» для жителей городов составит около 74 грн в месяц, а для жителей села — 70 грн в месяц. В то же время, тариф «Домашний Базовый» будет стоить около 67 грн в месяц для города и около 63 грн в месяц для села.

В то же время, в пресс-службе «Укртелекома» добавили, что новые цены будут на уровне себестоимости предоставления услуг.