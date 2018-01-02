СЦКК обвинил главарей «ЛДНР» в эскалации конфликта в Донбассе

Украинские сторона СЦКК информирует, что боевики ОРДЛО в первый день нового года нарушили режим прекращения огня, применив оружие, которое запрещено Минскими соглашениями.

Украина обвинила главарей боевиков «ЛНР» и «ДНР» в неспособности придерживаться взятых на себя каких-либо обязательств и их заинтересованности в дальнейшей эскалации конфликта.

В СЦКК сообщила: «Подразделения ВСУ в районе проведения АТО на территории Донецкой и Луганской областей безусловно придерживаются Минских договоренностей и обеспечивают выполнение всех мероприятий по соблюдению режима „тишины“ по всей линии разграничения, несмотря на грязные провокации пророссийских террористических войск».