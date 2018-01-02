Семь человек угорели насмерть в Оренбургской области

В Оренбургской области следователи проводит проверку по факту гибели семи человек из-за отравления угарным газом. Об этом сообщает региональное управление СКР.

Инцидент произошел в первый день нового года, 1 января. В жилом доме в селе Скворцовка Курманаевского района найдены тела семи человек, в том числе трех детей. По факту произошедшего областной главк СКР организовал доследственную проверку.

По предварительным данным, в доме находились трое мужчин и женщина с детьми пяти, шести и шестнадцати лет. Осмотр места инцидента показал, что дом отапливался через газовую горелку в печи. Угарный газ заполнил помещение из-за того, что задвижка печного дымохода была не полностью открыта.