Сергей Лазарев впервые показал лицо сына

Новогодние праздники принесли много сюрпризов и одним из них стал подарок Сергея Лазарева своим подписчикам — тот опубликовал фотографию вместе с сыном Никитой. После трех лет, он впервые решил показать лицо своего ребенка. Исполнитель не раз рассказывал о том, как растет его сын, но не разу не показывал его лицо.





«Спасибо моей семье, и моему любимому сыну Никите. Настало время мне его вам показать) тк он уже совсем большой и я так им горжусь и люблю!! Желаю всем добра, мира, здоровья, пусть в ваших семьях все будет благополучно! Я вас люблю! С Новым годом!» пишет Сергей под праздничной фотографией с сыном. Папа вместе с Никитой облачились в белые официальные костюмы. Малыша Сергей поставил на стульчик.

Не только лицо своего сына скрывал музыкант, но и сам факт его рождения. Малыш родился еще в 2014 году, но общественность узнала об этом два с половиной года спустя. «Жизнь публичного человека всегда рассматривается под лупой… Именно поэтому мной и моей семьей было принято решение сохранить чудесное радостное событие, произошедшее в моей жизни 2,5 года назад, исключительно в кругу семьи, не делав никаких заявлений и объявлении… Дабы не плодить их еще больше, хочу официально подтвердить, что я действительно счастлив вот уже 2,5 года быть папой и воспитывать сына,» объясняет причину Лазарев.

Певец не раз выставлял видео и фотографии с сыном в инстаграме, но до 31 декабря не разу не показывал его лицо. Вовремя одной из прогулок, малыша снимали со спины. «Такими темпами, чувствую, что в 1 класс Никитка захочет поехать на взрослой машине за рулем сам» писал тогда Лазарев под видео, где Никита едет на машине для детей. На фотографиях Сергей скрывал лицо ребенка с помощью смайликов.