Сеул готов раздельно обговаривать улучшение отношений с Пхеньяном и денуклеаризацию КНДР

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин призвал к быстрым мерам по реализации участия Северной Кореи в Зимних Олимпийских играх в Пхенчхане после того, как лидер КНДР Ким Чен Ын намекнул на возобновление межкорейского разговора.

Напомним, о намерении направить национальную делегацию на Зимние Олимпийские Игры лидер Северной Кореи объявил на новогоднем обращении к жителям КНДР.

Встречу запланировали на 9 января. «Мы собираемся сесть с Северной Кореей лицом к лицу и откровенно обсудить общие интересы для улучшения двухсторонних отношений», — объявил Чо Мён Гюн. По утверждению министра по делам государственного объединения республики Корея Го Мён Гюна, переговоры могут пройти на высоком уровне.

В сообщении информационного агентства отмечается, что южнокорейский президент высоко оценил и поддержал готовность КНДР принять участие в Олимпиаде. Он уверил, что КНДР «открыта для диалога» и будет использовать ядерное оружие только в случае угрозы.

В Южной Корее позитивно отнеслись к такому предложению, а Олимпийский оргкомитет счел это «проявлением мира, дружбы и действительного олимпийского духа».

Планируется, что на переговорах высокопоставленные уполномоченные 2-х стран обсудят вопрос об участии Северной Кореи в зимней Олимпиаде в южнокорейском Пхёнчхане, которая пройдет в середине зимы. Об этом, как сообщило агентство Kyodo, во вторник на совещании руководства объявил президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин.

В предыдущем году КНДР подверглась жесткой критике и санкциям из-за ракетных испытаний. Идентичную инициативу со стороны северокорейского лидера южнокорейский понял как стремление наладить отношения между странами.

В последний раз переговоры на правительственном уровне между Южной и Северной Кореями проходили к началу зимы 2015-ого. За прошедший год Пхеньян провел шесть ядерных испытаний, продемонстрировавших, что в Северной Корее создается все не менее мощное ракетное оружие.

Как отмечают американские специалисты, Госдепартамент США крайне сдержанно отреагировал на новогоднее выступление Ким Чен Ына, а президент США Дональд Трамп ограничился коротким «посмотрим».