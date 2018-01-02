Синоптики поведали, какая погода ожидает жителей столицы в 1-ый день 2018 года

Ветреная и облачная погода ждет москвичей и гостей столицы 1 января нынешнего 2018-ого года. Температура воздуха будет варьироваться от +2 до +4 градусов Цельсия. Об этом говорится в заявлении, размещенном на сайте Гидрометцентра.

Ветер будет дуть южный со скоростью 3-8 метров за секунду.

— Температура днем один-три градуса, облачно, небольшие осадки, — сказали в пресс-центре Гидрометцентра. Атмосферное давление составит приблизительно 748 миллиметров ртутного столба.

Предполагается, что утра до вечера в Донецке небо будет покрыто облаками.