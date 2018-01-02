Специалисты определили рейтинг авто по самой дорогой стоимости ремонта в 2017 г.

Специалисты решили перечислить автомобили, ремонт которых в 2017 вылился в астрономическую сумму и надолго запомнится автолюбителям.

Профессионалы в области автомобильной техники составили рейтинг машин, ремонт которых влетит собственнику «в копеечку».

Первое место бесспорно отдано Мерседес Бенс G-500 4x4. Иномарка, оснащенная передним и задним мостами LeTech с портальными редукторами, поистине достойна первого места в этом рейтинге. А для того, чтобы заменить сенсорную панель управления в Range Rover Velar придется платить 379 614 руб. К примеру, замена мультимедийного центра в Киа Rio потребует вложений в 376 021 рубль, а в Хюндай Solaris — 313 256 рублей. По утверждению профессионалов, с недавних пор производитель на собственных лучших моделях начал устанавливать систему питания 48V, и когда владельцы авто хотят поменять трансформатор и батарею, ему придётся платить 156 тыс. руб.

Естественно, в списке представлены и остальные вопиющие случаи ремонта, которые действительно запомнились в предыдущем году.

До этого «ПолитЭксперт» поведал, что GM-АвтоВАЗ объявил о начале скидок на модель Шевроле Niva с 1 января.