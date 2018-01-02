Позицией США по данному вопросу поделился вице-президент Майк Пенс.

Вице-президент США Майк Пенс объявил, что администрация руководителя США Дональда Трампа не оставит без внимания массовые акции протеста, проходящие в Иране, и окажет поддержку их участникам.

Американский вице-президент он заметил, что действия иранцев являются примером для тех, кто борется с тиранией по всей планете.

«Мы не должны и не обманем их ожидания», — подчеркнул Пенс.

До этого в начале рабочей недели президент США Дональд Трамп в Твиттер объявил, что для Ирана настало время перемен. Также не так давно поступила информация, что один из участников манифестации расстрелял полицейских, в последствии этого один человек умер, а трое получили ранения.