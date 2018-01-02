Украина, последние новости сегодня – 2 января. США приняли решение по Украине, судьбоносное для Донбасса.

США предоставят Украине летальное оружие в 2018 году, сообщил украинский президент Пётр Порошенко.

По данным источника, администрация президента Дональда Трампа приняла положительное решение по плану предоставления летального оружия Украине.

Представитель Госдепа Хезер Науэрт, комментируя решение Белого дома, отметила, что Вашингтон одобрил план предоставления оборонительного оружия Украине, чтобы восстановить и сохранить её территориальную целостность и суверенитет.

Напомним, Москва неоднократно предостерегала Вашингтон от реализации планов по поставкам летального оружия на Украину, обосновывая это тем, что новые возможности Киева могут спровоцировать обострение конфликта в Донбассе.

С мнением Москвы были согласны большинство европейских политиков. Среди авторитетных политиков, президент Германии Франк-Вальтер Штанмайер, который назвал поставки оружия Украине очень рискованным шагом.