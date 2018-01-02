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Стало известно, сколько боевиков уничтожили ВСУ в 2017 году


Добавлено: 02 янв 2018 в 18:04, Категория: Украина
Стало известно, сколько боевиков уничтожили ВСУ в 2017 году

В 2017 году в подразделениях боевиков «ЛДНР» уничтожили 1746 боевиков.

Начальник пресс-центра АТО Роман Туровец на своей странице в соцсети сообщил: «Из них ликвидировали 589 боевиков, 1157 — получили ранения различной степени тяжести. Цифра может отличаться в большую сторону в связи с постоянным сокрытием лидерами боевиков потерь».

Он добавил, что российские кураторы систематически приказывали руководителям бандформирований и их спикерам занижать официальное количество погибших и раненых.

Кроме того, он уточнил: «Это связано с низким так называемым призывом на „военную службу по контракту“ и нежеланием многих сторонников „русского мира“ в последнее время защищать „границы республики“. Большинство боевиков, участвовавших в боевых действиях в течение первых лет войны, уже разочарованы идеями „русского мира“ и так называемой Новороссии и увольняются из подразделений российско-террористических войск».



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Добавлено: 02 янв 2018 в 18:04, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: donpress

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