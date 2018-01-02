Татарстан накроет туман, а в Челны придет легкий морозец

Сегодня, 2 января, в Татарстане обещают пасмурную погоду. В Набережных Челнах утром предполагается легкий мороз до — 4 градусов, днем и вечером до -3 градусов. Об этом передает Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ. Ночью и утром в основной массе районов снег, днем кое-где небольшой. Ветер слабый, осадки не прогнозируются.

Синоптики предупреждают о гололедице на трассах, кое-где сильной. Поэтому водителям советуют соблюдать наивысшую осторожность в пути. А вот днем будет чуть теплее. Столбик термометра будет колебаться между отметками в 1 и 6 градусов со знаком «минус».