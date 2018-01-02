Трамп обвинил власти Пакистана в содействии терроризму

Президент США Дональд Трамп обвинил власти Пакистана в том, что они занимаются укрывательством террористов и содействием антиамериканским элементам, получая финансовую помощь со стороны США.

Так, Трамп отметил: «Соединенные Штаты по глупости предоставили Пакистану более 33 млрд долларов помощи за последние 15 лет, и не получили от него ничего, кроме лжи и обмана, власти страны держат наших лидеров за дураков. Они предоставляют убежище террористам, за которыми мы, получая лишь незначительную помощь, охотимся в Афганистане. Дальше так дело не пойдет!».