Трамп: В Иране пришло время для перемен

Президент США Дональд Трамп в своем микроблоге в Twitter написал, что в Иране настало время для изменений.

«Иран проваливается на всех уровнях, несмотря на ужасное соглашение, заключенное между ним и администрацией Обамы. Большой иранский народ много лет страдает от репрессий. Иранцы хотят пищи и свободы. Происходит разграбление богатства Ирана, нарушаются права человека. Пришло время для перемен», — сказано в публикации.

Iran is failing at every level despite the terrible deal made with them by the Obama Administration. The great Iranian people have been repressed for many years. They are hungry for food & for freedom. Along with human rights, the wealth of Iran is being looted. TIME FOR CHANGE!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 1 января 2018 г.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин поздравил Дональда Трампа с Новым годом.

Фото: Quartz