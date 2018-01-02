Трамп в социальная сеть Twitter обвинил Пакистан в укрывательстве террористов

— Соединенные Штаты по глупости передали Пакистану не менее $33 млрд финансовой помощи за последние 15 лет.

Президент США Дональд Трамп на собственной странице в социальная сеть Twitter обнародовал сообщение, в котором сообщается, что Соединенные Штаты совершили ошибку, на протяжении 15 лет оказывая финансовую помощь Пакистану. Они покрывают террористов, по которым мы охотимся в Афганистане, и фактически не помогают.

Впрочем, выполнить свое решение сразу, президенту США будет непросто.

Дональд Трамп обвинил власти Пакистана в том, что они укрывают на собственной территории террористов, получая американскую финансовую помощь при всем этом. Трамп подчеркнул, что данного больше не будет. Как подчеркнул американский лидер, Вашингтон стабильно направлял финансовую помощь Исламабаду, но власти исламской республики не помогали в борьбе с терроризмом.

Предполагается, что на прекращении сотрудничества с Пакистаном настаивали американские военные, представившие свидетельства тесной связи между действующими на территории Афганистана террористическими группами и пакистанской разведкой. В противоположном случае Вашингтон лишит эту страну статуса одного из собственных союзников, предупредил руководитель внешнеполитического ведомства США в конце августа.

Кроме того, еще летом данного года Трамп утверждал о том, что США могут поменять собственный подход к сотрудничеству с Пакистаном.