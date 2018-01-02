Тука: Часть освобожденных пленных боевиков не имеют жилья и работы

Освобожденные пленные боевиков сейчас благодаря волонтерам обеспечены всем необходимым. В то же время, те их них, кто родом из Донбасса, нуждаются в работе и жилье.

Заместитель министра по вопросам оккупированных территорий Георгий Тука сообщил, что, посетил клинику Феофания, где сейчас находятся освобожденные украинцы.

Тука добавил: «Заехал в супермаркет, накупил всякого разного: молочку, соки, колбасы, джемы, фрукты, печенье… Оказывается, волонтеры уже всем обеспечили!».

При этом он добавил, что те из бывших заложников, чей дом остался на оккупированных территориях, нуждаются в жилье и работе. Также, он добавил: «Будем помогать».

Тука отметил: «Сотрудничаем со спецслужбами по всесторонней проверке всех прибывших. Без обид».