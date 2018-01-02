Украина попала в ТОП-10 стран с высоким риском терактов

Турция, Украина и Франция стали тремя странами Европы, которые считают странами «с высоким риском» осуществления террористических атак.

Данный вывод сделало МИД Великобритании. В ведомстве добавили: «После Турции, Украины и Франции следующими среди» опасных «стали Великобритания, ФРГ, Бельгия и Греция».

При этом последними тремя странами в топ-10 самых опасных об угрозе терактов в праздничные дни стали Швеция, Ирландия и Италия.

Кроме того, среди направлений, являющимися популярными для зимнего отдыха, британские дипломаты определили наиболее опасными Австралию, Таиланд, Мальдивы и Филиппины.