Уровень убийств в Балтиморе бьет рекорд

Количество убийств в Балтиморе достигло рекорда всего за один год, сообщает Associated Press.После того, как в 2017 году в Балтиморе было зарегистрировано 343 убийства, мэр города Кэтрин Пью (Catherine Pugh) заявила, что ее самым высоким приоритетом в 2018 году станет сокращение насилия. Это самый высокий показатель насильственный смертей в Балтиморе, поскольку населения города продолжает стремительно сокращаться.В 1993 году было совершено 353 убийства, но тогда в Балтиморе проживало более 700 тысяч человек. Перепись 2016 года насчитала только 614 644 жителей.Мэр считает, что ключевую роль в сокращении насильственных смертей в Балтиморе сыграет реформа полиции, помощь в трудоустройстве, лечение наркомании, просвещение молодежи и освещение улиц. «Нет ничего более важного для меня и для нашего будущего, чем прекращение насилия, которое мы испытали в прошлом году», - сказала Пью.