В центре Киеве прошло шествие в честь Бандеры

В факельном шествии в Киеве участвовала тысяча человек. Об этом сообщил начальник полиции украинской столицы Андрей Крищенко.

Как отмечает РИА «Новости», шествие проходит в честь 109-й годовщины со дня рождения Степана Бандеры. Среди собравшихся были представители радикальных движений и сторонники партии «Свобода».

Шествие с зажженными факелами проходило от памятника Шевченко до площади Независимости. Участников акции охраняли полицейские и кинологи. В связи с шествием на бульваре Шевченко и улице Крещатик перекрыто автомобильное движение.

Националистический марш проходил под лозунгом «За славу героев, за будущее детей!». Отмечается, что акция несет мирный характер.