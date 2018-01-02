В Днепре депутат пытался ограбить супермаркет

В Днепре полиция задержала мужчину, пытавшегося украсть из супермаркета продукты.

Пресс-служба Нацполиции Днепропетровской области сообщает, чтов полицию обратилась охрана одного из супермаркетов, так как они на камерах видеонаблюдения заметили вора.

Полицейские установили, что один из покупателей, набрав продуктов в пакет, вышел из торговой зоны и положил его в камеру хранения. После этого, он снова зашел в магазин, взял еще немного, рассчитался и забрав пакет неоплаченных продуктов, пытался выйти. При этом охрана заведения его остановила. По информации, мужчина пытался вынести из магазина продуктов на 1000 гривен.

В полиции добавили: «Мужчину задержали. Во время проверки выяснилось, что он имеет удостоверение депутата одного из районных советов города».

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