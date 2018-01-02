В Киеве загорелся троллейбус с пассажирами: появились фото

В Киеве сегодня вечером возле станции метро «Лесная» загорелся троллейбус с пассажирами.

Журналист Влад Антонов на своей странице в соцсети сообщил: «Первые минуты пожара троллейбуса в Киеве у метро Лесная: благодаря слаженной работе водителя и свидетелей удалось сдержать огонь до прибытия спасателей ГСЧС».

При этом о пострадавших в результате данного происшествия не сообщается. Сообщается, что пламя охватило троллейбус, который обслуживает 37-й маршрут.

Причины возгорания устанавливаются. На месте работают экстренные службы.

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