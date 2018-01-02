В Китае электростанцию построили в виде панды

В провинции Шаньси на севере Китая построили солнечную электростанция в форме панды мощностью 50МВт.

По предварительным данным, когда проект Panda Green Energy будет завершен, мощность электростанции увеличится вдвое. В Panda Green Energy сообщили, что необычный внешний вид электростанции может вдохновить молодых китайцев и заинтересовать их вопросам использования солнечной энергии, а также привлечь туристов.

Этот проект реализуется в сотрудничестве с программой развития ООН. Компания хочет построить электростанции в форме панды и в других странах Центральной и Юго-Восточной Азии. Помимо этого проекта, она разработала проекты, коалы или носорога.

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