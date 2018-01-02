В Константиновке в третий раз разрушили памятник героям АТО

В Константиновке Донецкой области сегодня ночью вандалы разрушили памятник воинам АТО.

Местные СМИ сообщают: «Злоумышленники повалили на землю две плиты с изображением флага Украины и словами из гимна. А Герб Украины разбили и разбросали вокруг того места в сквере афганцев, где в октябре установили этот монумент. После неравнодушные горожане собрали осколки трезубца и положили у опустевшего постамента».

Сообщается, что директор городского объединения парков и кинотеатров Инна Ягмурова вызвала полицию на место происшествия.

Активисты Константиновки, за чьи средства был установлен памятник сообщили: «Нам утром 2 января сообщили о том, что памятник снова разрушили неизвестные. Мы большие плиты забрали на реконструкцию. После снова установим их на прежнее место. Памятному знаку все равно быть!».

Стало известно, что данный акт стал третьим актом вандализма против этого памятника в Константиновке.

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