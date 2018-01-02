В Кузбассе девочке в глаз попал осколок стекла, разбитого фейерверком

Полиция Кемеровской области завела уголовное дело после того, как девочка получила травму глаза.

Инцидент произошел в новогоднюю ночь. Двухлетнюю малышку госпитализировали с проникающим ранением правого глаза. Выяснилось, что девочка с родителями находилась дома и смотрела на фейерверки из окна своей квартиры. Внезапно в окно попал фейерверк, стекло разбилось и его часть попала ребенку в глаз. Отмечается, что квартира находится на седьмом этаже.

При осмотре квартиры правоохранители нашли на полу фрагменты парашютной ракеты, именно она могла пробить стеклопакет. В данный момент полиция завела уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.