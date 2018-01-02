В Литве скончалась известная актриса Татьяна Майорова

Актриса литовского театра и кино 76 — летняя Татьяна Майорова скончалась после продолжительной болезни.

На сайте Русского драматического театра Литвы сообщается, что большую часть своей творческой жизни актриса провела именно на сцене этого театра.

По информации, Татьяна Майорова родилась 27 марта 1941 в городе Часов Яр в Донецкой области. В 1964 г. она окончила Киевский институт театрального искусства им. И. К. Карпенко-Карого. В 1964—1967 гг. работала в Севастопольском театре, в 1967—1991 гг. — актриса РДТЛ.

Ее самыми яркими ролями считаются Серафима — «Бег» М. Булгакова, 1967, Женя — «Валентин и Валентина» М. Рощина, 1971, Ирина — «С любимыми не расставайтесь» А. Володина, 1973, Мария — «Святая святых» И. Друце, 1976, Серафина — «Татуированная роза» Т. Уильямса, 1978, Искра — «Гнездо глухаря», 1979, Наташа Голубева — «Наедине со всеми» А. Гельмана, 1982 и др.

Похороны актрисы пройдут 4 января в 14:00 на Вильнюсском кладбище Карвелишкес.