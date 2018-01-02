В Москве отпустили задержанного ветерана АТО

Правоохранители в РФ отпустили задержанного перед Новым годом в Москве бывшего военного АТО Олега Негоду.

Информированный источник сообщает: «Его отпустили! Он перезвонил примерно в 13 30. Сейчас возвращается в Украину «.

Напомним, в Москве 24–25 января Негода был задержан. При этом МИД Украины обратился в МИД РФ с требованием подтвердить факт и разъяснить обстоятельства задержания участника АТО Олега Негоды в Москве.

Представитель департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич отметил: «Мы обратились в Министерство иностранных дел Российской Федерации с ходатайством сообщить, задержан ли указанный гражданин. В случае подтверждения факта задержания мы требуем сообщить, на каком основании и при каких обстоятельствах задержан, место содержания, а также безотлагательно разрешить консулу посетить задержанного украинца».