В полиции озвучили версии убийства Ноздровской

Полиция на данный момент не рассматривает версию самоубийства правозащитницы и юриста Ирины Ноздревской.

Спикер Нацполиции по Киевской области Николай Жукович сообщил: «Я должен сразу сказать, что версию самоубийства полиция Киевской области не обнародовала, и мы никогда не озвучивали эту версию. Основные версии, которые сейчас рассматривает следствие — это ее профессиональная деятельность. Кстати, эта инициативная группа, которая была сегодня создана из общественности, эту версию они сузили и сказали, что необходимо обратить внимание на последнее уголовное производство на судебных заседаниях, где выступала Ирина. Поэтому мы сейчас больше акцентировали и обратили внимание именно на дорожно-транспортное происшествие и это судебное заседание. Также мы рассматриваем действия относительно хулиганских действий и изнасилование».