В Ровно пьяный водитель повредил более 20 автомобилей

Сегодня ночью автомобиль Mercedes на большой скорости протаранил бетонное ограждение автостоянки в Ровно.

По данным СМИ, в результате происшествия около 20 автомобилей получили механические повреждения.

По информации, медики госпитализировали с места аварии троих пострадавших, среди которых был и виновник ДТП. Так, водитель Mercedes находится в крайне тяжелом состоянии, у него диагностировали открытую черепно-мозговую травму.

По предварительным данным, виновник ДТП и пассажиры автомобиля находились в состоянии алкогольного опьянения.

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