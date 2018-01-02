В Украине растет цена на дизельное топливо

На украинских АЗС за выходные дни подорожало дизельное топливо и подешевел автогаз, а цены на бензин остались стабильно высокими.

Так, литр бензина категории А-95 по Украине в среднем сегодня утром стоит 28,90 грн. В зависимости от заправок цена на это топливо колеблется от 26,79 грн до 31,49 грн.

При этом литр дизельного топлива обойдется водителям в среднем в 26,54 грн (перед Новым годом цена за литр колебалась на уровне 26,29 грн.). Цены на АЗС отличаются от 24,59 грн до 28,49 грн.

Отмечается, что газ для автомобилей стоит в среднем 12,67 грн. Минимальная стоимость на сетевых АЗС — 11,95 грн, максимальная — 13,49 грн.

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