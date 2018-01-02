В Днепропетровске облили краской памятник коммунарам (ФОТО)

В ночь на 1 января в Днепропетровске неизвестные облили краской памятник коммунарам на улице Каруны.

Помимо просто вылитой краски, вандалы также оставили послания возле монумента.

Так, вокруг памятника оставили посылы: ««Серп і молот, смерть та голод», «Слава УПА», «І на деревах замість листів будуть вішать комуністів», передает Информатор. Также возле памятника оставили поздравления для Степана Бандеры. А на шеи чугунных коммунаров накинули петли.

Памятник находится на улице Каруны, он был возведен в 1958-м году, его высота — 8,5 метра. На постаменте воздвигли фигуры рабочего, идущего в атаку с развернутым знаменем и пистолетом в руке, солдата, матроса и студента. На этом месте, как принято считать, похоронены участники революционных действий, боровшиеся за установление Советской власти и погибшие в 1917–1919 годах.