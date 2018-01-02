Верка Серючка назвала глупостью запрет на русские фильмы в государстве Украина

Украинский артист не менее известный под псевдонимом Верка Сердючка высказал собственный протест относительно запрета русского кинематографа на территории Украины. Wi-Fi здесь какой пароль?

Я посмотрю «Ликвидацию» и без ваших запретов, — проинформировал солист. Чтобы решить проблему нужно заняться производством собственного кино, но не перекрыть доступ иностранным соперникам. Данилко подозревает, что украинским властям нечего делать, раз они уделяют этому вопросу столько внимания.

Следует обозначить, что за три года в Украинском государстве было воспрещено не менее полутысячи русских и советских фильмов, которые, по мнению чиновников, угрожают государственной безопасности страны.

До этого в интервью журналу «Обозреватель» Данилко поведал о своем отношении к предложению «лишить лицензии» артистов с Украинского государства, выступающих в Российской Федерации.

Музыкант добавил, что не поддерживает запреты для актеров и певцов из Российской Федерации на приезд на государство Украину. Данилко сообщил, ему неясны критерии наложения схожих запретов и занесений в «чёрные списки».