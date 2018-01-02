Об этом в интервью изданию wPolityce.pl сообщила секретарь польского руководства Йоанна Копцинська. «Это наше суверенное решение», — выделила Копцинська.

Копцинська акцентировала, что Польша помогает беженцам, однако делает это по другому, чем это ожидают страны ЕС. «Может показаться, что Европейская Комиссия этого не увидела, хотя несомненно, что на востоке Украинского государства происходит вражда, и там погибают люди», — отметила она. «Благодаря таким действиям, как прием беженцев мы помогаем побороть напряжение на восточном фланге ЕС, а это наши западные партнеры часто обходят вниманием, либо что хуже — пробуют не замечать», — обозначил секретарь.

Руководство Польши снова желает донести до Запада, что они не собираются содержать мигрантов, а их программы направленны на ускоренную реабилитацию беженцев. До этого заместитель градоначальника Гданьска Веслав Белавський объявил, что украинцы составляют половину всех мигрантов в Польше.

По утверждению Копцинськой, Варшава попробует пояснить ЕС, что она оказывает помощь тех, кто страдает от войны, но делает это иначе, чем данного пока требуют некоторые европейские страны.